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FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama

40 dakika önce

Malatya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama, System.String[]
Malatya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüte yardım ettikleri tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin bulunduğu şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7 kişi tutuklanırken 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:27 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, 3. Sayfa
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