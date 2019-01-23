Fetö Soruşturmasında 9 Kişiye Gözaltı Kararı
1 saat önce
Özden ATİK / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında askerlerden sorumlu "sivil imam" olduğu iddia edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Özden ATİK/ İSTANBUL DHA
- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında askerlerden sorumlu "sivil imam" olduğu iddia edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kurduğu gerekçesiyle daha önce gözaltına alınıp itirafçı olan şüphelilerden alınan ifade ve yapılan teşhis doğrultusunda, bu kişilerden sorumlu yeni isimlere ulaşıldı. Bunun üzerine savcılık, "Sivil imam" olduğu değerlendirilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelileri yakalamak için 2 ilde operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:18 Kaynak: DHA
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