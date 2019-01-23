Son Dakika Haberleri: Fetö Soruşturmasında 9 Kişiye Gözaltı Kararı

Fetö Soruşturmasında 9 Kişiye Gözaltı Kararı

1 saat önce

Özden ATİK / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında askerlerden sorumlu "sivil imam" olduğu iddia edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö Soruşturmasında 9 Kişiye Gözaltı Kararı, System.String[]
Özden ATİK/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında askerlerden sorumlu "sivil imam" olduğu iddia edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kurduğu gerekçesiyle daha önce gözaltına alınıp itirafçı olan şüphelilerden alınan ifade ve yapılan teşhis doğrultusunda, bu kişilerden sorumlu yeni isimlere ulaşıldı. Bunun üzerine savcılık,  "Sivil imam" olduğu değerlendirilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelileri yakalamak için 2 ilde operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:18 Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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