Fetö Soruşturmasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Görevlisi Metin Topuz'un Tutukluluk Halinin...
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FETÖ soruşturmasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti.
FETÖ soruşturmasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA
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