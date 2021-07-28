'FETÖ SORUŞTURMASINDA ADINIZ GEÇİYOR' DEYİP, DOLANDIRDILAR - Son Dakika

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, kendilerini telefonda jandarma olarak tanıtıp, "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor" diyerek, M.Ş.'nin (58) toplam 150 bin lira değerindeki altınını dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si yakalandı. 2 şüpheli tutuklanırken, firari 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

Dolandırıcılık olayı geçtiğimiz 9 Temmuz'da Tavas ilçesinde yaşandı. İlçede yaşayan 58 yaşındaki M.Ş.'yi telefonla arayan şüpheli, kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor. Kayıp altınlar var, bunların da sizin evinizde olduğu ihbarını aldık. Bu altınları incelemek için sizden alacağız. İnceleme sonrası yine size iade edeceğiz" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan M.Ş., evindeki 150 bin lira değerindeki altınlarını, evine gelip, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.Ş. jandarma karakoluna gidip, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık olayına karışan şüphelileri araştırmaya başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, olaya karışan 18 yaşındaki Talha Yazıcı ile 40 yaşındaki Yaşar Çetinkaya'yı Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Dolandırıcılık olayını organize ettiği ileri sürülen ve hakkında 37 ayrı suç kaydı bulunan

şüpheli Murat O.'nun ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.