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FETÖ soruşturmasında "Ankara Kuşu" adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
6 saat önce
Sosyal medyada "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullanan Oktay Yaşar tutuklandı.
Sosyal medyada "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullanan Oktay Yaşar tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Oktay Yaşar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yaşar tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:26 Kaynak: AA
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