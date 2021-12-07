FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli teslim oldu - Son Dakika

KARS'ta, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli polise teslim oldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf astsubay için yakalama kararı çıkarıldı. Dün Kars merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda astsubaylar A.P. (28), B.Ç. (26) ve C.A. (30) gözaltına alındı. İkametinde bulunmayan astsubay S.Ç. (25) ise aramalar sürerken Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.