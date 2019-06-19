Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı

1 saat önce

DENİZLİ (İHA) – İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Denizli'nin Buldan ilçesinde bir zabıta memuru gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı, System.String[]
DENİZLİ (İHA) – İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Denizli'nin Buldan ilçesinde bir zabıta memuru gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Buldan Belediyesinde görevli O.Y. isimli zabıta memuru polis ekiplerince gözaltına alındı. O.Y.'nin daha önceden uzman çavuş olduğu ve kendisine tanına hak ile Buldan Belediyesinde zabıta memuru olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından O.Y., polis tarafından İzmir'e götürüldü. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
Zabıta, Buldan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:22:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]