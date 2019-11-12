Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturmasında ByLock kullandığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika Güncel FETÖ soruşturmasında ByLock kullandığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ soruşturmasında ByLock kullandığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı

8 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında ByLock kullandığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden 11'inin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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