FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 30'u yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilmiş ya da görevden uzaklaştırılmış 53 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 30 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.