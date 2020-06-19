FETÖ soruşturmasında gözaltına alının kıdemli başçavuş tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kıdemli başçavuş tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sivas 3. Mühimmat Depo Komutanlığında görevli Kıdemli Başçavuş R.A, Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.