Fetö Soruşturmasında Tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Görevlisi Metin Topuz Hakkında...
44 dakika önce
FETÖ soruşturmasında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
FETÖ soruşturmasında tutuklanan ABD
'nin İstanbul
Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA
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