Son Dakika Haberleri: FETÖ suçlamasıyla yargılanan valiye beraat
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ suçlamasıyla yargılanan valiye beraat

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle yargılanan eski Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

FETÖ suçlamasıyla yargılanan valiye beraat, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle yargılanan eski Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Zahteroğulları ve avukatları katıldı.

Savunması sorulan Zahteroğulları, suçlamaları kabul etmediğini ve örgüt üyesi olmadığını ifade etti.

Sanık avukatları ise bazı hususlarda tanık dinletmek istediklerini belirterek, esasa ilişkin savunma için kendilerine süre verilmesini talep etti.

Duruşma savcısının görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyeti, dava kapsamındaki delillerin toplanmış olduğu gerekçesiyle avukatların taleplerini reddetti ve sanıktan esasa ilişkin savunma yapmasını istedi.

Sanık Zahteroğulları, yaklaşık 3 yıldan bu yana yargılamanın sürdüğünü ve hakkında somut bir delil bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Müzakerenin ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, delil yetersizliği nedeniyle Zahteroğulları'nın üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçundan beraatine karar verdi.

Zahteroğulları, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlığı görevlerini yürütmüş, 2014'ten sonra da Bolu Valisi olarak görev yapmıştı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong yönetimi aylardır protesto edilen tartışmalı Çin'e iade yasasını geri çekiyor
Sunucu Bircan Bali, Ömer Gezen ile sessiz sedasız evlendi Düşük yapan Seren Serengil'den eşi Yaşar ipek'e "Bebeğimi kaybetmeme neden oldun" şikayeti Kartal'da 21 kişinin öldüğü çöken binaya ilişkin yeni soruşturma: 16 belediye çalışanı şüpheli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:02:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ suçlamasıyla yargılanan valiye beraat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]