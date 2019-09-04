FETÖ suçlamasıyla yargılanan valiye beraat

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle yargılanan eski Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Zahteroğulları ve avukatları katıldı.

Savunması sorulan Zahteroğulları, suçlamaları kabul etmediğini ve örgüt üyesi olmadığını ifade etti.

Sanık avukatları ise bazı hususlarda tanık dinletmek istediklerini belirterek, esasa ilişkin savunma için kendilerine süre verilmesini talep etti.

Duruşma savcısının görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyeti, dava kapsamındaki delillerin toplanmış olduğu gerekçesiyle avukatların taleplerini reddetti ve sanıktan esasa ilişkin savunma yapmasını istedi.

Sanık Zahteroğulları, yaklaşık 3 yıldan bu yana yargılamanın sürdüğünü ve hakkında somut bir delil bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Müzakerenin ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, delil yetersizliği nedeniyle Zahteroğulları'nın üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçundan beraatine karar verdi.

Zahteroğulları, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlığı görevlerini yürütmüş, 2014'ten sonra da Bolu Valisi olarak görev yapmıştı.