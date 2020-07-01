FETÖ şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Balıkesir merkezli İstanbul, Manisa Uşak, Denizli, Sakarya, Batman ve Van'da düzenlenen operasyonlarda Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki öğrencileri örgüte kazandırmak için çalışma yaptığı iddiasıyla 3 öğretmen ve bir polisin de aralarında bulunduğu 11 kişi yakalandı. Ele geçirilen şüpheliler yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler etkin pişmanlık yasası hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)