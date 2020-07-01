FETÖ şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika

FETÖ şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı
FETÖ şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı
BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ soruşturması kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Balıkesir merkezli İstanbul, Manisa Uşak, Denizli, Sakarya, Batman ve Van'da düzenlenen operasyonlarda Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki öğrencileri örgüte kazandırmak için çalışma yaptığı iddiasıyla 3 öğretmen ve bir polisin de aralarında bulunduğu 11 kişi yakalandı. Ele geçirilen şüpheliler yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler etkin pişmanlık yasası hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:42 Kaynak: İHA
Son Dakika 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 19:03 Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 18:06 Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak