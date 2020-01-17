FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İZMİR merkezli 49 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetler içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları tespit edilen şüpheliler tespit edildi. 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ile 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonda, 145 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden biri değişen delil durumu nedeniyle, 39'u da etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.