Fetö şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

İZMİR merkezli 49 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları tespit edilen, aralarında 97'si muvazzaf 143 üsteğmen, 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonlarda, 145 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden biri değişen delil durumu nedeniyle, 39'u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.