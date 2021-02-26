FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
26.02.2021 00:57
İzmir merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 15 FETÖ şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 15 FETÖ şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli olarak FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) mensuplarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yapılan sorguların ardından 15 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevkleri sırasında yoğun güvenlik önlemi alınırken, yarın 13 şüphelinin daha adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - İZMİR
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı