FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

07.04.2022 11:24

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1'i ABD uyruklu 12 kişi, adliyeye sevk edildi Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör...

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1'i ABD uyruklu 12 kişi, adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi. Yapılan çalışmalarda ABD uyruklu şüpheli şahsın İstanbul'da ikamet ettiği, tutuklu bulunan FETÖ/PDY örgüt üyelerinin sözde mağdur ailelerine verilmek üzere yüklü miktarda para dağıttığı ve bu paraların EFT işlem yoluyla Amerika'dan bizzat hesabından yönlendirdiği tespit edildi. Ayrıca edinilen istihbarı bilgiye göre ABD vatandaşından para alan şüphelinin, İstanbul-Mersin arası araçla yola çıkarak güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerine 200 bin dolar civarında para dağıttığı, bu sayede FETÖ terör örgütü kadrolarını diri tutmaya çalışarak örgüt üyelerinde muhtemel bir çözülmeyi engellemeye çalıştığı de belirtildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli Balıkesir ve İstanbul'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet 1 dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, elle yazılı doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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