Fetö şüphelileri, çocuklarıyla birlikte yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 3'ü kadın 6 şüpheli, beraberlerindeki 3 çocuk ile birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Şüphelilere organizatörlük yaptıkları belirlenen 3 şüpheli de jandarmayla yaşadıkları kısa süreli kovalamaca sonunda ele geçirildi.

İpsala'nın Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede görev yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa panelvan minibüsü durdurdu. Araçta bulunan 3 çocuk, 3 kadın ve 3 erkek aşağıya indirildi. Ancak bu sırada araçta kalan 3 kişi, hızla kaçmaya başladı.

Jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Şüphelilerin kaçtığı araç ilçe çıkışında terk edilmiş halde bulundu. Aramayı genişleten jandarma, yaya olarak kaçmaya çalışan İlkan G., Şener T. ve Dikmen G.'yi Esetçe köyü yakınlarında yakaladı.

Araçtan indirilen 3 kadın ve 3 erkek hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunduğu, şüphelilerin çocuklarını da beraberlerine alarak, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi. 6 FETÖ şüphelisi ile ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Jandarmadan kaçmak isterken yakalanan İlkan G., Şener T. ve Dikmen G.'nin ise FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırmak için organizatörlük yaptıkları belirlendi. Gözaltındaki 3 organizatörün sorgusu sürüyor.