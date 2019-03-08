Fetö Şüphelileri Çocuklarıyla Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
1 saat önce
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 3'ü FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi, yanlarındaki 3 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi ile yakalandı.
EDİRNE'nin İpsala
ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a kaçmak isteyen 3'ü FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi, yanlarındaki 3 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi ile yakalandı.
İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçeye bağlı Kumdere köyünde yaşayan ve FETÖ şüphelilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapması için organizatörlük yaptığı iddia edilen S.E.'yi takibe aldı. Aracıyla köyden ayrılan S.E., Kumdere köyü kavşağındaki başka bir araçla buluştu. Bu sırada operasyon düzenleyen polis, araçlardaki 2'si kadın 3'ü çocuk 9 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma
komutanlığına götürülen şüphelilerin, sürücü ve organizatör S.E. ile H.A., FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı Ö.D. ve aranma kaydı bulunmayan eşi N.D.D., FETÖ soruşturması kapsamında 2 ayrı suçtan aranan H.K ve eşi Z.K ile çocukları Z.R.K., Y.E.K. ve Y.S.K. oldukları belirlendi.
Çocuklar, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. - Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:22 Kaynak: DHA
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