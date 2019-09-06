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FETÖ şüphelileri İpsala sınırında yakalandı

39 dakika önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisi ile ve 3 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

FETÖ şüphelileri İpsala sınırında yakalandı, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisi ile ve 3 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İpsala sınır bölgesinde asker tarafından fark edilen panelvan tipi bir araç durumundan şüphelenilerek durduruldu. Asker tarafından araçta kontroller yapılmak üzere indirilen ve aralarında çocuklar da bulunan şahıslardan 3 kişi bu sırada kaçmaya başladı. Durum üzerine bölge çevresine destek ekipler çağrıldı ve bölgede geniş çapta aramalar başlatıldı. Aramalar devam ettiği sırada şüphelilerin kaçtığı araç ilçenin çıkışındaki tarla yolunda terk edilmiş bir halde bulundu. Çok geçmeden kaçan şüpheliler de İpsala ilçesine başka bir otomobil içerisinde 16 km uzaklıktaki Esetçe Beldesi'nde jandarma tarafından yakalandı.


Ekipler 6'sı FETÖ şüphelisi olmak üzere 9 zanlıyı gözaltına aldı. - EDİRNE

Jandarma, Edirne, İpsala, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:42 Kaynak: İHA
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