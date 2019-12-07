Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelileri sahte kimlikler ve dövizle yakalandı
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FETÖ şüphelileri sahte kimlikler ve dövizle yakalandı

6 saat önce

MARDİN'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz ile sahte kimlikler ele geçirildi.

FETÖ şüphelileri sahte kimlikler ve dövizle yakalandı, System.String[]

MARDİN'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ mensuplarının deşifrelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapmasında il emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 7 farkı noktada düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yüklü miktarda TL ile döviz, sahte kimlikler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
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