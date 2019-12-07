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FETÖ şüphelileri sahte kimlikler ve dövizle yakalandı
6 saat önce
MARDİN'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
MARDİN'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ mensuplarının deşifrelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapmasında il emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 7 farkı noktada düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yüklü miktarda TL ile döviz, sahte kimlikler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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