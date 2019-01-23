Fetö Şüphelileri Saklandıkları Evde Yakalandı

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Annesini Boğarak Öldüren ve Drenaj Çukuruna Atan Yaşlı Adam, 10 Yıl Sonra Yakalandı

Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var