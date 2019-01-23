Fetö Şüphelileri Saklandıkları Evde Yakalandı
52 dakika önce
Eskişehir'de, FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir
'de, FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir ve Çanakkale
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde muvazzaf bir astsubay ile iki kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan muvazzaf astsubay, emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü Çanakkale'ye götürüleceği bildirildi.
Öte yandan diğer iki şüphelinin ise, terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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