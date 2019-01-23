Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelileri Saklandıkları Evde Yakalandı

Fetö Şüphelileri Saklandıkları Evde Yakalandı

52 dakika önce

Eskişehir'de, FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Fetö Şüphelileri Saklandıkları Evde Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde muvazzaf bir astsubay ile iki kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan muvazzaf astsubay, emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü Çanakkale'ye götürüleceği bildirildi.

Öte yandan diğer iki şüphelinin ise, terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Çanakkale, Eskişehir, 3. Sayfa
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