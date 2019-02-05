Fetö Şüphelileri Saklandıkları Evde Yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bursa, Zonguldak ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 4 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalandı.



Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, işlemleri akabinde soruşturmalarının devam ettiği illere götürüleceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

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