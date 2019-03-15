Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelileri Saklandıkları Evde Yakalandı

Fetö Şüphelileri Saklandıkları Evde Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri hükümlü 2 şüpheli yakalandı.

Fetö Şüphelileri Saklandıkları Evde Yakalandı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri hükümlü 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Ankara Barosu avukatlarından Enis D. ile polislik mesleğinden istifa ederek kurum değiştiren ve geçtiği öğretmenlik mesleğinden KHK ile ihraç edilen Latif A. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yapılan operasyonla 2 şüpheli, kent merkezinde saklandıkları ev tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, Latif A.'nın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Enis D.'nin ise, Ankara Ağır Ceza Mahkemesince 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

Ankara, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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