Fetö Şüphelileri Sınır Köyünde Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçme hazırlığında oldukları ileri sürülen, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle ihraç edilen askerlerin de olduğu 5 şüpheli yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçme hazırlığında oldukları ileri sürülen, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle ihraç edilen askerlerin de olduğu 5 şüpheli yakalandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'ye bağlı Malkoç köyünde K.S'nin idaresindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu.



Yapılan inceleme sonucu, otomobildekilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı İzmir Hava Eğitim Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesinde görevliyken ihraç edilen C.N. (35), Konya 3. Ana Jet Üssü'nde astsubay rütbesindeyken ihraç edilen Y.Y. (29), Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde astsubayken ihraç edilen A.R.D. (25) ile eski öğretmen R.N. (33) olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında FETÖ kapsamındaki soruşturmaların sürdüğü ve bazılarının yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öne sürüldü.



Şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddia edildi.



Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisiyle sürücü K.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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