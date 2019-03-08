Fetö Şüphelileri Sınırı Geçemeden Yakalandı
1 saat önce
Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları ileri sürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli yakalandı.
Edirne
'nin İpsala
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları ileri sürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası Kumdere kavşağında 2 otomobili durdurdu.
Otomobillerde yapılan kontrolde, aralarında meslekten ihraç dilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı, arama kaydı olduğu öğrenilen H.K, Z.K, Ö.D ve N.D.D. ile araç sürücüleri H.A ve S.E. yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.
Grubun yanındaki 3 çocuk ise zanlıların yakınlarına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:43 Kaynak: AA
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