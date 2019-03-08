Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelileri Sınırı Geçemeden Yakalandı

Fetö Şüphelileri Sınırı Geçemeden Yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları ileri sürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli yakalandı.

Fetö Şüphelileri Sınırı Geçemeden Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları ileri sürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası Kumdere kavşağında 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerde yapılan kontrolde, aralarında meslekten ihraç dilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı, arama kaydı olduğu öğrenilen H.K, Z.K, Ö.D ve N.D.D. ile araç sürücüleri H.A ve S.E. yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.

Grubun yanındaki 3 çocuk ise zanlıların yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti Sivas'ta 'Kırmızı Cıva' Ele Geçirildi

Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:43:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelileri Sınırı Geçemeden Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]