Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelileri ve onlara yardım eden aileye gözaltı
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelileri ve onlara yardım eden aileye gözaltı - Son Dakika

FETÖ şüphelileri ve onlara yardım eden aileye gözaltı

6 saat önce

EDİRNE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ile onlara yardın etmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi yakalandı.

FETÖ şüphelileri ve onlara yardım eden aileye gözaltı, System.String[]

EDİRNE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ile onlara yardın etmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişiden, 2 FETÖ şüphelisi tutuklanırken, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da oturan İ.A., eşi M.A., kızı S.A. ve oğlu A.A., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan F.Ç. ve A.B. ile yurt dışına kaçmalarına yardım etmek üzere anlaştı. 4 kişilik aile Edirne'deki E.S. ile iletişime geçip, 2 şüpheliyi kente götürmek için yola çıktı. M.A., polisin şüphelenmemesi için S.A. ve A.A.'yla bir araçla, eşi İ.A. ise FETÖ şüphelileriyle başka bir araçla arkasından gitti.  Bu sırada, FETÖ şüphelilerinin kente geleceği ihbarını alan Edirne polisi, önlem aldı. Ekipler, 2 aracı takibe alıp, durdurdu. Polis, yaptığı kimlik sorgusunun ardından araçlardakileri gözaltına aldı. Şüphelilere yardım edecek olan E.S. de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelileri F.Ç. ile A.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçırmak isteyen İ.A., M.A., S.A., A.A. ile E.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
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