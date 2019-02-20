Fetö Şüphelileri Yol Kontrolünde Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli, Tekirdağ'da yol kontrolünde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli, Tekirdağ'da yol kontrolünde yakalandı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen A.T, E.Ö. ve M.N.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Tekirdağ-Malkara kara yolu uygulama noktasında kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Şüphelilerin kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit eden ekipler, FETÖ şüphelileri A.T, E.Ö. ve M.N.A'yı gözaltına aldı.





Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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