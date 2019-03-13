Fetö Şüphelileri Yol Kontrolünde Yakalandı

Tekirdağ'da, yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan otomobillerde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da, yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan otomobillerde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının yakalanması için yaptıkları çalışma kapsamında TOKİ ve Malkara yolunda şüphelenilen iki otomobili durdurdu.



Şüphelilerin kimlik sorgusunda, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit eden ekipler, E.Ö, M.İ, M.O.C, Ş.C, M.A ve F.D'yi gözaltına aldı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine farklı illerde aranması olduğu tespit edilen Ş.C ve M.O.C İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, E.Ö, M.A ve F.D tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek

Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü