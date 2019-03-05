Fetö Şüphelileri Yunanistan'a Kaçamadan Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.





Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa gişeler mevkisinde M.E'nin kullandığı otomobili durdurdu.



Otomobildeki örgüte üye oldukları iddiasıyla haklarında arama kaydı bulunan C.G. ve eşi F.G. ile göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla sürücü M.E. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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