FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi 'ne getirildi. Şüphelilerden R.V ve İ.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli V.K. serbest bırakıldı. - EDİRNE

Güvenlik güçleri sınır boyunca terör örgütlerine geçit vermiyor. En son İpsala ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında düzenledikleri operasyonda FETÖ üyesi R.V, V.K zve İ.T'yi yakaladı. Şüphelilerin cep telefonu ve yanındaki dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

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