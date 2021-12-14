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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı - Son Dakika

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

14.12.2021 15:04
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri sınır boyunca terör örgütlerine geçit vermiyor. En son İpsala ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında düzenledikleri operasyonda FETÖ üyesi R.V, V.K zve İ.T'yi yakaladı. Şüphelilerin cep telefonu ve yanındaki dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden R.V ve İ.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli V.K. serbest bırakıldı. - EDİRNE

Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı - Son Dakika


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