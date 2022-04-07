Enez'de 6 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Son Dakika
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Enez'de 6 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

07.04.2022 11:26
Enez'de 6 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında Yunaistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında Yunaistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre Enez ilçesi yakınlarında 1.derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A.ve E.A.'yi yakaladı. FETÖ şüphelileri göz altına alınarak sorgulama işlemleri başlatıldı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - EDİRNE

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Enez'de 6 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Son Dakika


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