Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Fetö Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

5 dakika önce

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyesi oldukları şüphesiyle TSK'dan ihraç edilen iki rütbeli asker ile firari bir askerin eşi Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

Fetö Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyesi oldukları şüphesiyle TSK'dan ihraç edilen iki rütbeli asker ile firari bir askerin eşi Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin, TSK'dan ihraç edilen ve adı 'Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi'nde yer alan kurmay Albay H.Y, Binbaşı M.A. ile firari Albay İ.A.'nın eşi A.A. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken yanlarında bulunan 2 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

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