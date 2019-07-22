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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

18 dakika önce

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala içesi Paşaköy köyünde Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari katkılarıyla 2. Derece Askeri Yasak Bölge'de 3 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen, H.S.U, B.B. ve O.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerden H.S.U. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltı süresi uzatılan B.B'nin işlemleri devam ederken, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:48 Kaynak: AA
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