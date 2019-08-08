Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çataltepe Mahallesi'nde Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri yasak bölgede 2 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.H.B. ve R.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:04 Kaynak: AA
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