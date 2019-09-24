Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

1 saat önce

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri Karaağaç Mahallesi'nde yasak bölgede 2 kişi tespit etti.


Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.M. ve O.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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