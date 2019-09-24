FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
1 saat önce
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:46 Kaynak: AA
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri Karaağaç Mahallesi'nde yasak bölgede 2 kişi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.M. ve O.C. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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