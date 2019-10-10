FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:50 Kaynak: AA
Edirne'nin Meriç ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Hudut askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.
Gözaltına alınan zanlıların, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi A.İ. ve M.E. olduğu belirlendi.
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