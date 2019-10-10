Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

40 dakika önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Meriç ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.


Hudut askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.


Gözaltına alınan zanlıların, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi A.İ. ve M.E. olduğu belirlendi.

Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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