FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Arda Piyade Hudut Karakolu ekipleri 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen B.T. ve Y.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.