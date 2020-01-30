FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

6 saat önce

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Arda Piyade Hudut Karakolu ekipleri 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen B.T. ve Y.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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