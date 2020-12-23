FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri, Meriç ilçesinin Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, FETÖ şüphelileri A.K, A.A, M.Ç. ve E.B'yi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

Yolcu kadını "Sana ev açarım" diye taciz eden şoförün savunması pes dedirtti: Cinsel bir amacım olmadı