Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelileri Yunanistan'a Kaçma Girişiminde Yakalandı

Fetö Şüphelileri Yunanistan'a Kaçma Girişiminde Yakalandı

56 dakika önce

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

Fetö Şüphelileri Yunanistan'a Kaçma Girişiminde Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişilik grubu tespit etti.

İncelemede yakalananların "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında soruşturma yürütülen meslekten ihraç edilen eski polis memuru A.K. (27), N.K. (27), S.K. (25), R.Ç. (32) ve S.D. (27) olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve R.Ç. tutuklandı.

Diğer zanlıların gözaltı işlemi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'ye Balkanlardan Alışveriş Akını Hamsi Tahtını Sardalyeye Bıraktı Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:45:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelileri Yunanistan'a Kaçma Girişiminde Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]