Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı

1 saat önce

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 zanlı yakalandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı, System.String[]

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişilik grubu askeri yasak bölgede yakaladı.

Yapılan araştırma sonucu zanlıların FETÖ ile bağlantıları tespit edildi.

Yakalama kararları bulunan şüphelilerden gözaltı işlemi tamamlanan T.E. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar C.B, F.S. ve Ş.E'nin gözaltı işlemleri sürdürülüyor.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:36 Kaynak: AA
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