Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelileri, Yunanistan'a Kaçmak İsterken Yakalandı

Fetö Şüphelileri, Yunanistan'a Kaçmak İsterken Yakalandı

2 saat önce

EDİRNE'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sahte kimlikle yakalandı.

Fetö Şüphelileri, Yunanistan'a Kaçmak İsterken Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sahte kimlikle yakalandı. 

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye Köyü'nde içerisinde 4 kişi olan bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Kimlik kontolü sırasında 4 kişinin üzerlerinde taşıdıkları kimliklerin sahte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Jandarma  Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, haklarında farklı savcılıklar tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma yürütülen eski başpolis S.A.(49), eski jandarma öğretmen teğmen M.F.Ş. (31) ile örgüt okullarında öğretmenlik yapan Ö.Ö. (44) ve R.Ö.(38) oldukları belirlendi. Yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmayı planladıkları belirlenen şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:52 Kaynak: DHA

Jandarma, Edirne, Yunanistan, Güncel
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