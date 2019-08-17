Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 6'sı aranan 9 kişi, deniz yoluyla yurt dışına geçmeye çalıştıkları sırada gözaltına alındı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 6'sı aranan 9 kişi, deniz yoluyla yurt dışına geçmeye çalıştıkları sırada gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik ve Bodrum Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 6'sı FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle aranan, 3'ü FETÖ/PYD üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edilen 9 kişinin, Gümbet Mahallesi'nden 8 metrelik fiber tekneyle çıkış yaptığı ihbarını almasıyla harekete geçti.
Aralarında öğretmen, mali müşavir, bilgisayar mühendisi, doçent ve sağlık personeli olan biri kadın 9 şüpheli, Yunanistan'a gitmek üzereyken Bodrum açıklarında yakalandı.
Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:03 Kaynak: AA
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