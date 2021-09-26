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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

26.09.2021 01:11
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 5'i yargılanan 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 5'i yargılanan 6 kişi gözaltına alındı.

Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri FETÖ sanığı bir grubun illegal yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit ederek çalışma başlattı.

Milas Güllük açıklarından tekne ile açılan grup Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Teknede yapılan aramada, ikisi kadın 6 şüpheli yakalanarak Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim etti.

Teknedekilerden 5'inin FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski astsubay ve memur olduğu belirlendi.

Tekne kaptanı B.O. ve Organizatör M.C.G'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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