Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı

1 saat önce

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 zanlı, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı, System.String[]

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 zanlı, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekibi, devriye sırasında Meriç ilçesine bağlı sınır beldesi Küplü'de A.İ. ve M.E'yi gözaltına aldı.

FETÖ'den arandıkları tespit edilen şüphelilerin ByLock kayıtları olduğu tespit edildi.

Zanlıların gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karamollaoğlu: deprem paraları nereye gitti?
Karamollaoğlu - Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:27:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]