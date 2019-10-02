FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı
1 saat önce
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 zanlı, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 zanlı, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekibi, devriye sırasında Meriç ilçesine bağlı sınır beldesi Küplü'de A.İ. ve M.E'yi gözaltına aldı.
FETÖ'den arandıkları tespit edilen şüphelilerin ByLock kayıtları olduğu tespit edildi.
Zanlıların gözaltındaki işlemleri sürüyor.
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