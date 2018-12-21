Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelilerinde F Serisi Dolar Ele Geçirildi

Fetö Şüphelilerinde F Serisi Dolar Ele Geçirildi

3 saat önce

MUĞLA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Fetö Şüphelilerinde F Serisi Dolar Ele Geçirildi, System.String[]
MUĞLA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde F serisi 1 dolarlar çıktığı belirtildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin gaybubet evleri yapılanmasına yönelik olarak çeşitli illerdeki mahkemeler tarafından firari olarak aranan şüphelilerin kalabileceği değerlendirilen 16 adres tespit edildi. Muğla ve ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Muğla, İzmir ve Denizli illerindeki soruşturmalar kapsamında aranan 13 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 17'si F serisi olan 175 bin 273 dolar, 195 euro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi Arabistan riyali ve 10 dirhem ile çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:02 Kaynak: DHA

Muğla, Güncel
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