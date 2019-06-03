Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 2 kişi yakalandı
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FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 2 kişi yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden FETÖ şüphelilerini Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 2 kişi yakalandı, System.String[]

FETÖ üyesi 12 erkek, 5 kadın ve yanlarındaki 6 çocuğu Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalışan D.A. ve K.S. dün yakalandı. Soruşturma devam ederken E.D. ve D.S.'nin de kimliklerinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli de yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 17 yetişkinden 2'si tutuklandı, 2'si ise soruşturmanın devam ettiği Manisa'ya gönderildi. 13 şüphelinin de bugün Ayvalık Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:08 Kaynak: DHA
Balıkesir, Midilli Adası, Ayvalık, Güncel
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