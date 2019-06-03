FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 2 kişi yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden FETÖ şüphelilerini Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:08 Kaynak: DHA
FETÖ üyesi 12 erkek, 5 kadın ve yanlarındaki 6 çocuğu Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalışan D.A. ve K.S. dün yakalandı. Soruşturma devam ederken E.D. ve D.S.'nin de kimliklerinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli de yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 17 yetişkinden 2'si tutuklandı, 2'si ise soruşturmanın devam ettiği Manisa'ya gönderildi. 13 şüphelinin de bugün Ayvalık Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.
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