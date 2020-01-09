FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 gözaltı

6 saat önce

EDİRNE merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 gözaltı, System.String[]

EDİRNE merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte pasaport ve kimlik çıkardıkları FETÖ şüphelilerine VIP tarife uygulayıp, kişi başı 10 bin euro alarak gidecekleri ülkeye kadar götürdükleri belirlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırdığı iddia edilen organizatörlerle ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takipte, organizatörlerin, FETÖ/PDY şüphelilerini zaman zaman kaçak göçmenler arasına gizleyerek kaçırdığı tespit edildi. Organizatörlerin FETÖ şüphelilerini VIP tarife uygulayıp, sahte kimlik ve sahte pasaport sağlayıp, Meriç Nehri'ni şişme bot ile deniz yolunda ise sürat teknesi ile kaçırdıkları saptandı. Organizatörlerin, şüphelilerden garanti kaçırma karşılığında kişi başı 10 bin euro aldıkları belirlendi. Kaçak yollardan Yunanistan'a götürülen FETÖ şüphelilerin, burada özel araçlarla alınıp, gidecekleri başka ülkelere götürdükleri saptandı.Harekete geçen ekipler, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, M.K., E.Y., A.E., E.Ö., B.N., F.Y. ve M.K., gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:31 Kaynak: DHA
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