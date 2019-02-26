Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon

Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon

1 saat önce

Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon, System.String[]
Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün "önemli mahrem üyeleri"ni yurt dışına kaçırdığı ve çocuklarına eğitim vermek için kaçak dershane çalıştırdığı öğrenilen şebeke üyelerinin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişi yakalandı.

Şüpheliler arasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullananların da bulunduğu öğrenildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmit ilçesinde kaçak olarak kullanılan dershanede arama gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:09 Kaynak: AA

Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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