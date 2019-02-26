Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon
1 saat önce
Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün "önemli mahrem üyeleri"ni yurt dışına kaçırdığı ve çocuklarına eğitim vermek için kaçak dershane çalıştırdığı öğrenilen şebeke üyelerinin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Kocaeli, İstanbul
ve Ankara
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişi yakalandı.
Şüpheliler arasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullananların da bulunduğu öğrenildi. Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, İzmit
ilçesinde kaçak olarak kullanılan dershanede arama gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:09 Kaynak: AA
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